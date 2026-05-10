LIVE Darderi-Paul 3-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta le palle del contro break ma resta in scia
Al secondo set del match di Roma tra Darderi e Paul, il punteggio segna 3-6, 1-2. Darderi non ha sfruttato le opportunità di controbreak e si trova in svantaggio, mantenendo comunque la possibilità di recuperare. Durante lo scambio, Paul ha conquistato il punto con una volée vincente, mentre Darderi ha risposto con un lob e un dritto lungolinea. In un altro scambio, un dritto di Paul è finito in rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Volée vincente di Paul. 0-30 DARDERIIII! Difesa in lob dopo la volée quasi perfetta di Paul e dritto lungolinea irreale per chiudere il punto, mamma mia! 0-15 In rete il dritto diagonale di Paul. Era importante partire davanti in questo turno di servizio. 1-2 GAME DARDERI! L’azzurro chiude il servizio con l’ace e resta in scia del suo avversario. 40-0 In rete la risposta dello statunitense. Seconda. 30-0 Questa volta il rovescio è diagonale, in rete il medesimo colpo di Paul. 15-0 Ottimo rovescio lungolinea di Lucio che deve restare in partita. 0-2 GAME PAUL. Esce la risposta di Darderi, che non sfrutta due palle del contro break.🔗 Leggi su Oasport.it
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