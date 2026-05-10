LIVE Darderi-Paul 3-6 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta le palle del contro break ma resta in scia

Al secondo set del match di Roma tra Darderi e Paul, il punteggio segna 3-6, 1-2. Darderi non ha sfruttato le opportunità di controbreak e si trova in svantaggio, mantenendo comunque la possibilità di recuperare. Durante lo scambio, Paul ha conquistato il punto con una volée vincente, mentre Darderi ha risposto con un lob e un dritto lungolinea. In un altro scambio, un dritto di Paul è finito in rete.

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