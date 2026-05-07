LIVE Sonego-Buse 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro spreca tre palle del contro break e resta in svantaggio

Al torneo ATP di Roma, il match tra Sonego e Buse prosegue con il punteggio di 3-4. L’azzurro ha avuto tre occasioni per ottenere il contro break ma non è riuscito a concretizzare. Nel corso dello scambio, il peruviano ha servito con un colpo potente e preciso, mantenendo il vantaggio. La partita è aggiornata in tempo reale, con il punteggio che si mantiene stabile al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio pazzesco del peruviano che rischia tutto e prende riga piena con una traiettoria ingannevole ma efficiente. Seconda. 30-0 Servizio al corpo di Buse, Sonego non ha il tempo di spostarsi e manda in rete la risposta. 15-0 Prima vincente del peruviano. 3-4 GAME SONEGO! L’azzurro chiude il servizio con la prima vincente e resta a contatto del peruviano. Seconda. A-40 Prima vincente che ci voleva, con la corda del peruviano che si è rotta: cambio racchetta per lui. 40-40 Lorenzo sceglie ancora la disperata ricerca del dritto, Buse questa volta non perdona e infila il vincente di rovescio. Non c’è la prima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro spreca tre palle del contro break e resta in svantaggio Notizie correlate LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prende il centro del campo il torinese, che infila il dritto vincente. Leggi anche: LIVE Sonego-Buse 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di set Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Buse ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà il nostro Sonego! 19.00 ... oasport.it Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook