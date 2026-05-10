LIVE Darderi-Paul 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochissime occasioni in apertura di match
Nella partita di tennis in corso a Roma, il punteggio è di 1-2 in favore di Paul. L'incontro è caratterizzato da poche occasioni di gioco in apertura di match. Recentemente, il punteggio si è attestato sul 15-0, dopo un servizio e voleé vincente. Nel game attuale, Darderi ha conquistato un punto grazie a un errore di Paul sulla palla corta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Serve and volley vincente. 2-2 GAME DARDERI! Esce malissimo dal piatto corde la palla corta di Paul. 40-30 Il nastro aiuta lo statunitense che può girarsi e chiudere con il dritto. 40-15 In rete la risposta di Paul. Seconda palla. 30-15 Che difese dell’italiano che chiude lo scambio alla seconda volée. 15-15 Esce il rovescio diagonale di Darderi che cercava il lato destro di Paul per evitare il dritto americano. 15-0 Prima vincente esterna per Lucio. 1-2 GAME PAUL. Tira la risposta Darderi ma non prende il campo. Ancora seconda. 40-15 Perde campo l’italiano dopo il dritto di Paul, il rovescio va in rete.🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Darderi-Paul 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottimo dritto lungolinea, in rete la difesa di Paul.
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