LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolgerà il match tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo WTA di Roma 2026. La giocatrice italiana ha già conquistato due successi nella stessa settimana, confermando un andamento positivo nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta e gli aggiornamenti saranno disponibili tramite la piattaforma online dedicata. Il confronto si preannuncia interessante, con entrambe le atlete pronte a scendere in campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Cammino perfetto per Cocciaretto che in questa settimana romana ha ottenuto due vittorie convincenti. L’azzurra ha esordito contro Sinja Kraus vincendo per 6-2, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. La marchigiana ha poi sconfitto la testa di serie numero 28, Emma Navarro, con un doppio 6-3 in 92 minuti. 18.46 Nel 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026 la marchigiana va a caccia di una vera e propria impresa. L’azzurra affronta una ex numero uno del mondo e plurivincitrice di questo torneo 18.43 È tutto pronto sul campo centrale del Foro Italico per l’inizio della sessione serale. Tra una ventina di minuti entreranno in campo Cocciaretto e Swiatek per la sfida valevole per il 3° turno del WTA 1000 di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: Roma Women's Singles - - Tennis; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; WTA Roma 2026: Cocciaretto cerca l’impresa contro Swiatek nel 3° turno. Info e diretta.