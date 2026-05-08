LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolgerà l’incontro tra la tennista italiana di 18 anni e la sua avversaria durante la fase principale del torneo WTA di Roma 2026. La giocatrice ha recentemente vinto il suo primo match su questi campi e torna in campo al Foro Italico. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 18.05 La diciottenne italiana torna in campo al Foro Italico dopo aver conquistato il primo successo su questi campi. All’esordio in quest’edizione la talentuosa azzurra ha sconfitto in rimonta Lisa Pigato nel derby tra le due wild-card azzurre. 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tra pochi minuti inizierà la sfida tra Grant e Bartunkova. 17.15 Lys vince il secondo set 6-4 e porta al sfida con Osaka al terzo e decisivo parziale. Al termine entreranno in campo Grant e Bartunkova. 16.33 Osaka ha vinto il primo set contro Lys per 6 giochi a 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; IBI 26 su SuperTennis: ora Osaka, alle 18 live Grant-Bartunkova; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Tra ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com