LIVE Bronzetti-Kessler WTA Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Mancano pochi minuti all'inizio del match tra Bronzetti e Kessler alla WTA di Roma 2026. La partita si svolge nel rispetto del programma ufficiale dell’evento, con i giocatori pronti a scendere in campo. Kessler torna in gara dopo circa un mese dall’infortunio, mentre non ci sono ancora dettagli sullo stato di forma di entrambi i tennisti. La sfida si preannuncia interessante e seguita da vicino dagli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Tanti punti interrogativi su McCartney Kessler che fa il suo rientro in campo ad un mese di distanza dal suo infortunio. L’americana è stata costretta al ritiro nel corso della sfida con Elise Mertens nel tie tra Belgio ed USA della Billie Jean King Cup. 15.10 Lucia Bronzetti è scivolata in classifica alla posizione numero 173 del ranking WTA. Negli ultimi 12 mesi l’azzurra è andata in crisi di risultati, faticando ad esprimere il proprio gioco e facendola uscire dalla top 100. Bronzetti sta provando a risalire la china tra ITF e WTA 125: due settimane fa l’italiana ha raggiunto i quarti ad Oeiras, mentre settimana scorsa si è fermata al secondo turno nel W100di Wiesbaden.🔗 Leggi su Oasport.it

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