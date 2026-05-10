LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | nulla da perdere contro la ex n1 del mondo

Oggi si svolge il match tra Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek nel terzo turno del WTA 1000 di Roma 2026, con l'incontro che si svolge in diretta. La partita si gioca su campi in terra rossa e rappresenta un’occasione importante per entrambe le giocatrici. L’evento viene seguito in tempo reale, con aggiornamenti costanti sull’andamento del match. La sfida si presenta come una delle più attese della giornata nel torneo romano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek, partita valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Roma 2026. Sfida di lusso per l’italiana che affronta l’ex numero uno del mondo sul centrale degli Internazionali BNL d’Italia. Cammino perfetto per Cocciaretto che in questa settimana romana ha ottenuto due vittorie convincenti. L’azzurra ha esordito contro Sinja Kraus vincendo per 6-2, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. La marchigiana ha poi sconfitto la testa di serie numero 28, Emma Navarro, con un doppio 6-3 in 92 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Noemi Basiletti e...

LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma...