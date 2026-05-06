Oggi si svolge il primo turno del torneo WTA 1000 di Roma 2026, con la partita tra Elisabetta Cocciaretto e Sinja Kraus. La sfida si gioca sul campo centrale e viene trasmessa in diretta. Entrambe le giocatrici sono pronte a scendere in campo per questa competizione che si disputa nella capitale italiana. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO opposta all’austriaca Sinja Kraus. Gli Internazionali d’Italia sono il torneo più atteso e desiderato per tutti i tennisti del Bel Paese e non solo, motivo per cui c’è sempre un po’ di tensione in più quando si esordisce di fronte al pubblico di casa. Cocciaretto dovrà essere brava a gestirla visto che l’incontro è programmato in serata e sul Campo Centrale del Foro Italico. L’anconetana gioca gli Internazionali da numero 41 del mondo, posizione che è tornata ad occupare anche grazie al titolo di Hobart partendo dalle qualificazioni, che le ha restituito tutta la fiducia che man mano aveva lasciato per strada.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriaca

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Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com