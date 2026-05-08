LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | niente da perdere contro la temibile ucraina

Alle ore 11:00 di questa mattina si è aperto il secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma con l’incontro tra l’azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina. La partita si svolge sui campi in cemento della capitale italiana e vede le due giocatrici affrontarsi per la prima volta ufficialmente nel circuito. La diretta testuale aggiorna minuto per minuto l’andamento del match, disponibile online per gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. La classe 2006 toscana, numero 427 del mondo, sta vivendo un vero e proprio sogno qui al Foro Italico, con la vittoria sull’australiana Ajla Tomljanovic che le ha regalato il primo successo della carriera in un tabellone principale WTA. Ad attenderla al secondo turno c’è un ostacolo molto complicato: l’ucraina Elina Svitolina, numero 10 del mondo, che nel 2019 ha raggiunto la posizione numero 3 nel ranking WTA. Per Basiletti, comunque vada, sarà una bellissima esperienza, durante la quale dovrà cercare di imparare il più possibile da una tennista di altissimo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

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