LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | inizia il programma sul centrale

Alle 14.41 è iniziato il programma sul campo centrale del torneo, con le prime vittorie che sono state conquistate. La tennista ha battuto la sua avversaria in due set, mentre il giocatore ha fatto altrettanto contro l’avversario nel suo match. La giornata prosegue con altri incontri in programma, mentre si attende la sfida tra Cocciaretto e Swiatek.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 È iniziato il programma sul campo centrale con le vittorie di Elina Svitolina (6-1, 6-3 vs Baptiste) ed Alexander Zverev (6-1, 6-3 vs Blockx). Alle 15.00 entreranno in campo Musetti e Cerundolo, match che precede Cocciaretto-Swiatek che non inizierà prima delle 19.00 14.39 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Swiatek. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek, partita valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Roma 2026. Sfida di lusso per l’italiana che affronta l’ex numero uno del mondo sul centrale degli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: inizia il programma sul centrale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Elisabetta... Dove vedere in tv Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSfida complicatissima sul Centrale del Foro Italico di Roma per Elisabetta Cocciaretto. Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: Roma Women's Singles - - Tennis; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; WTA Roma 2026: Cocciaretto cerca l’impresa contro Swiatek nel 3° turno. Info e diretta.