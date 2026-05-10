Dove vedere in tv Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Alle ore 14:00 di oggi, sul Centrale del Foro Italico di Roma, si svolge il match tra Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek nel terzo turno del torneo WTA Roma 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida rappresenta un nuovo confronto tra le due tenniste, dopo l’incontro del 2025, quando la polacca si imposé con un risultato molto netto.

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Sfida complicatissima sul Centrale del Foro Italico di Roma per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, infatti, dovrà vedersela con Iga Swiatek in un rematch di terzo turno di quanto già visto nel 2025, anno in cui la polacca l’ha travolta lasciandole soltanto un game. Di fatto è cambiato un po’ tutto nel frattempo: Cocciaretto ha ripreso fiducia nei propri mezzi, mentre per quanto riguarda Swiatek il fatto è che, pur non avendo mai lasciato le zone alte della classifica, non ha più quell’aura di invincibile sul rosso, quella che l’ha portata a vincere quattro Roland Garros. Certo, in questa fattispecie va pur detto che la favorita rimane lei, ma un fattore ambientale importante potrebbe aiutare l’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali... Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all’interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per...