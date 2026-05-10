LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | entrano in campo le giocatrici

Alle 19.01 le due tenniste si sono avvicinate a rete per il sorteggio e la foto di rito, mentre alle 19.02 il riscaldamento pre-match è iniziato sul campo. La partita tra Cocciaretto e Swiatek, valida per il torneo WTA di Roma 2026, sta per cominciare e le giocatrici sono entrate in campo. Gli spettatori si preparano a seguire l'incontro in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Inizia il riscaldamento pre-match 19.01 Le due giocatrici si avvicinano a rete per il sorteggio e la foto di rito. 19.00 Entrano in campo Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek. 18.58 Tra le due giocatrici c’è un solo precedente risalente a Roma ’25 quando Swiatek vinse per 6-1, 6-0. 18.55 A Roma Swiatek cerca di continuare la propria risalita. Nelle ultime settimane la polacca ha iniziato a lavorare insieme a Francisco Roig, ex allenatore di Rafa Nadal e Matteo Berrettini 18.52 Swiatek ha esordito al secondo turno contro Caty McNally. La polacca ha sconfitto l’americana per 6-1, 6-7, 6-3 al termine di una partita che si è complicata nel secondo parziale, quando Swiatek per due volte ha servito per il match.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: entrano in campo le giocatrici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: entrano in campo le due giocatrici Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo dalle 19.00 Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: Roma Women's Singles - - Tennis; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; IBI 26 su SuperTennis: ora LIVE Cocciaretto-Navarro.