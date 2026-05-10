LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra in campo dalle 19.00
Alle 17.28 si conclude il match tra l’azzurro e l’avversario, con quest’ultimo che si impone al termine di due set. Attualmente, sul campo centrale, si svolge una pausa di qualche minuto. La partita tra la tennista italiana e la campionessa in carica si riprenderà alle 19.00, con l’inizio della sfida che sarà trasmessa in diretta. Gli appassionati sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Musetti batte Cerundolo per 7-6,6-4. Ora qualche minuto di pausa sul centrale, dove si riprenderà a giocare alle 19.00, orario di inizio della sessione serale con Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek 16.36 Lorenzo Musetti ha vinto al tie-break il primo set contro Francisco Cerundolo. 14.41 È iniziato il programma sul campo centrale con le vittorie di Elina Svitolina (6-1, 6-4 vs Baptiste) ed Alexander Zverev (6-1, 6-3 vs Blockx). Alle 15.00 entreranno in campo Musetti e Cerundolo, match che precede Cocciaretto-Swiatek che non inizierà prima delle 19.00 14.39 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Swiatek.🔗 Leggi su Oasport.it
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