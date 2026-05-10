LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra in campo dalle 19.00

Alle 17.28 si conclude il match tra l’azzurro e l’avversario, con quest’ultimo che si impone al termine di due set. Attualmente, sul campo centrale, si svolge una pausa di qualche minuto. La partita tra la tennista italiana e la campionessa in carica si riprenderà alle 19.00, con l’inizio della sfida che sarà trasmessa in diretta. Gli appassionati sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Musetti batte Cerundolo per 7-6,6-4. Ora qualche minuto di pausa sul centrale, dove si riprenderà a giocare alle 19.00, orario di inizio della sessione serale con Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek 16.36 Lorenzo Musetti ha vinto al tie-break il primo set contro Francisco Cerundolo. 14.41 È iniziato il programma sul campo centrale con le vittorie di Elina Svitolina (6-1, 6-4 vs Baptiste) ed Alexander Zverev (6-1, 6-3 vs Blockx). Alle 15.00 entreranno in campo Musetti e Cerundolo, match che precede Cocciaretto-Swiatek che non inizierà prima delle 19.00 14.39 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Swiatek.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo dalle 19.00 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Adesso Djokovic in campo, poi sarà il momento dell’azzurra Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: Roma Women's Singles - - Tennis; Brilla Cocciaretto, prima volta al 3° turno: sfiderà Swiatek. Vincere sul Centrale è bellissimo!; IBI 26 su SuperTennis: ora LIVE Cocciaretto-Navarro.