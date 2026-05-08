LIVE Cocciaretto-Navarro WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra in campo in serata

Alle ore 14.13 si è concluso il primo match del giorno sul Campo Centrale del torneo di Roma. La partita tra due tenniste si è disputata questa mattina, aprendo ufficialmente la giornata di gare in corso. L’evento si svolge nel contesto del torneo WTA Roma 2026, con le atlete in campo per la fase di qualificazione o tabellone principale. La partita si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla durata o il risultato.

14.13 E’ terminato il primo match del giorno sul Campo Centrale. Iga Swiatek ha battuto, non senza difficoltà, la statunitense McNally per 2-1 (6-2, 6-7, 6-3). La polacca adesso aspetta la vincitrice fra Cocciaretto e Navarro, che dovranno aspettare ancora qualche ora prima di scendere in campo. Fra pochi istanti sarà il momento del numero 3 della classifica ATP Alexander Zverev, che se la vedrà con il connazionale Altmeier. A seguire scenderanno poi in cambio Djokovic e Prizmic. L’incontro fra Cocciaretto e Navarro sarà il quarto sul campo centrale, sicuramente non prima delle 19.00. L’azzurra è approdata al secondo turno del torneo di casa grazie alla bella vittoria sull’austriaca Sinjia Kraus (numero 103 del ranking), complicata più dalle condizioni meteo che dal gioco espresso dalla propria avversaria.🔗 Leggi su Oasport.it

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