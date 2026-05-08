LIVE Cocciaretto-Navarro WTA Roma 2026 in DIRETTA | Adesso Djokovic in campo poi sarà il momento dell’azzurra

Sul campo centrale del Foro Italico, le condizioni di gioco sono state influenzate dalla pioggia, che ha causato un rallentamento nel programma del torneo WTA di Roma. Attualmente, il tennista di punta è in campo, mentre in seguito sarà il turno di un’atleta italiana. I match sono in corso con alcune interruzioni dovute alle condizioni atmosferiche, creando attese per le prossime partite programmata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 La pioggia ha rallentato il programma del Foro Italico. Dopo un’interruzione di circa un’ora Zverev ha battuto il connazionale Altmaier con un secco 2-0 (7-5, 6-3), accedendo così al secondo turno. Adesso è il momento di Novak Djokovic contro Dino Prizmic, poi toccherà a Cocciaretto e a Navarro scendere in campo. 14.13 E’ terminato il primo match del giorno sul Campo Centrale. Iga Swiatek ha battuto, non senza difficoltà, la statunitense McNally per 2-1 (6-2, 6-7, 6-3). La polacca adesso aspetta la vincitrice fra Cocciaretto e Navarro, che dovranno aspettare ancora qualche ora prima di scendere in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Adesso Djokovic in campo, poi sarà il momento dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarselaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match fra Elisabetta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro. LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 E' terminato il primo match del giorno sul Campo Centrale. Iga Swiatek ha battuto, non senza difficoltà, ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com Betty Cocciaretto regola in due set l’austriaca Kraus e sfiderà la Navarro agli Internazionali BNL d'Italia, obiettivo e’ provare a vincere due match di fila, cosa mai riuscita alla marchigiana a RomaRapidamente fuori al primo turno Stefanini, Urgesi e Brancacci - facebook.com facebook