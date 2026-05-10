LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6 0-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | doppio break per la polacca
Durante la partita tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo di Roma, la polacca ha ottenuto un doppio break nel secondo set. La giocatrice ha risposto con un rovescio lungolinea che ha messo a segno, portando il punteggio a 0-30 nel game in corso. La sfida si sta svolgendo in diretta, con Swiatek che guida 6-1, 4-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Risposta vincente di Swiatek che va a segno con il rovescio lungolinea. 0-15 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio di Cocciaretto 0-4 Gioco Swiatek: prima ad uscire vincente. 40-15 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di Cocciaretto 30-15 Cocciaretto risponde bene con il dritto lungolinea, mette i piedi in campo e chiude con il dritto successivo. 30-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Swiatek. 15-0 Servizio, dritto e smash per la polacca. 0-3 Break Swiatek: la polacca trova grande profondità con il dritto, guadagna campo e chiude con l’inside-in. Seconda 30-40 Lungo il rovescio di Cocciaretto.🔗 Leggi su Oasport.it
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