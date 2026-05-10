LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6 0-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | doppio break per la polacca

Durante la partita tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo di Roma, la polacca ha ottenuto un doppio break nel secondo set. La giocatrice ha risposto con un rovescio lungolinea che ha messo a segno, portando il punteggio a 0-30 nel game in corso. La sfida si sta svolgendo in diretta, con Swiatek che guida 6-1, 4-0.

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