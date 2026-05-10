LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura per la polacca

Al Foro Italico, la partita tra Cocciaretto e Swiatek prosegue con la numero uno del mondo che ha conquistato un break all’inizio del primo set. La tennista italiana ha risposto con un buon ace, ma la campionessa in carica ha mantenuto il vantaggio. La sfida si svolge sotto gli occhi di un pubblico attento, con le due atlete impegnate a portare avanti la propria strategia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Gioco Cocciaretto: ottima prima ad uscire all’incrocio delle righe. In rete la risposta di Swiatek. A-40 Prima al centro vincente 40-40 Swiatek risponde profondo e centrale, poi verticalizza con il rovescio lungolinea prima ed incrociato poi. La polacca prende la rete ed appoggia la volee di dritto su cui l’italiana arriva senza però riuscire a superare la rete. 40-30 La polacca risponde bene con il dritto lungolinea, fa muovere l’italiana e poi chiude con il rovescio dalla parte opposta. 40-15 Swiatek spinge con il dritto incrociato. Scappa in corridoio il dritto di Cocciaretto. 40-0 Prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per la polacca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’annulla salva due palle break in apertura di setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Stavolta il gratuito di rovescio è di Navarro. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Live Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Brilla Cocciaretto, prima volta al 3° turno: sfiderà Swiatek. Vincere sul Centrale è bellissimo!; Diretta Cocciaretto - Swiatek (Internazionali BNL d'Italia).