LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | polacca avanti set e break Arriva la pioggia!

Durante il match tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo di Roma, la polacca guidava il primo set con un break di vantaggio quando è iniziata una pioggia intensa. Gli spettatori hanno aperto gli ombrelli, mentre le atlete hanno temporaneamente abbandonato il campo, riponendo le racchette negli zaini. Per ora, le giocatrici restano in campo in attesa di eventuali decisioni sulla prosecuzione del match.

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