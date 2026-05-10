LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | polacca avanti set e break Arriva la pioggia!
Durante il match tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo di Roma, la polacca guidava il primo set con un break di vantaggio quando è iniziata una pioggia intensa. Gli spettatori hanno aperto gli ombrelli, mentre le atlete hanno temporaneamente abbandonato il campo, riponendo le racchette negli zaini. Per ora, le giocatrici restano in campo in attesa di eventuali decisioni sulla prosecuzione del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pioggia pesante. Si aprono gli ombrelli sugli spalti, le giocatrici mettono le racchette negli zaini ma al momento restano in campo. Attenzione! Inizia a piovere copiosamente. 30-0 Lunga la risposta di dritto della polacca. 15-0 Prima vincente. 0-2 Gioco Swiatek: risposta profonda di Cocciaretto. La polacca è brava a salvarsi in contro-balzo e a cambiare ritmo con il cross di dritto successivo 40-0 Rovescio lungolinea vincente della polacca. 30-0 Lunga la risposta dell’italiana. 15-0 In rete il dritto di Cocciaretto Al servizio Iga Swiatek 0-1 Break Swiatek: la polacca alza leggermente la traiettoria di dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
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