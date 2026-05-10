LIVE Cocciaretto-Swiatek WTA Roma 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Al momento sul campo si sta giocando il match tra Cocciaretto e Swiatek nel torneo WTA di Roma 2026. Prima di questo incontro, è in corso un altro incontro, e si può aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Nel frattempo, alle 16.36, Lorenzo Musetti ha vinto il primo set contro Francisco Cerundolo al tie-break.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 Lorenzo Musetti ha vinto al tie-break il primo set contro Francisco Cerundolo. 14.41 È iniziato il programma sul campo centrale con le vittorie di Elina Svitolina (6-1, 6-4 vs Baptiste) ed Alexander Zverev (6-1, 6-3 vs Blockx). Alle 15.00 entreranno in campo Musetti e Cerundolo, match che precede Cocciaretto-Swiatek che non inizierà prima delle 19.00 14.39 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Swiatek. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek, partita valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Roma 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek: Roma Women's Singles - - Tennis; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; WTA Roma 2026: Cocciaretto cerca l’impresa contro Swiatek nel 3° turno. Info e diretta.