LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’annulla salva due palle break in apertura di set

Al torneo di Roma, la partita tra Cocciaretto e Navarro è iniziata con la statunitense che ha commesso un errore in un colpo di rovescio, mandando la palla a rete su un colpo ad incrociare. La prima fase si è conclusa con Cocciaretto in vantaggio 6-3 e Navarro che ha salvato due palle break all'inizio del secondo set. La partita è in corso con il punteggio di 1-0 in favore di Cocciaretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Stavolta il gratuito di rovescio è di Navarro. La statunitense manda a rete un colpo ad incrociare non impossibile. 15-15 Lunga la risposta in rovescio dell’azzurra. 0-15 Dritto lungolinea di Cocciaretto che prende in contropiede Navarro. Il suo rovescio difensivo termina a rete. 1-0 Gioco Cocciaretto. Servizio ad uscire in kick e poi dritto ad incrociare vincente! L’azzurra salva due palle break e si prende il game. ad-40 Errore in risposta di Navarro. In rete il suo rovescio. 40-40 Cocciaretto tenta di uscire dalla diagonale del rovescio con un tentativo in lungolinea. Altro rovescio in rete però per l’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’annulla salva due palle break in apertura di set Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra pareggia i conti annullando due palle break, decisivo il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete la risposta di dritto dell’azzurra. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: comincia a carburare la statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio ad incrociare di Navarro. 0-15 Accelerazione con il rovescio in lungolinea e poi dritto ... oasport.it WTA Roma: Cocciaretto non sbaglia all’esordio e raggiunge Navarro al secondo turnoDopo le incertezze meteo che hanno costretto a un parziale slittamento del calendario, la pioggia concede finalmente una tregua al Foro Italico, permettendo lo svolgimento del match d’esordio di ... ubitennis.com Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook