LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia il match! La fenice di Sanremo sfida il predestinato iberico

Alle 20:53, il giocatore italiano ha iniziato il suo servizio nel match contro il giovane avversario spagnolo. Dopo aver ottenuto sette vittorie consecutive tra gli ultimi tornei di Cagliari e Roma, l’atleta era tornato a vincere un incontro a Montecarlo contro un avversario di livello cinque mesi prima. Il match si svolge nel contesto dell’ATP di Roma 2026, con le due teste di serie che si sfidano sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Arnaldi al servizio 20:53 Arnaldi che viene da 7 vittorie consecutive tra Cagliari e Roma dopo che era tornato a vincere un match a Montecarlo contro Kopriva praticamente 5 mesi dopo l’ultimo. 20:49 Giocatori in campo! 20:46 Giocatori nel tunnel! 20:45 Il motivo è la leggera pioggia che era giunta anche prima durante Cocciaretto e Swiatek. Non durò molto e le giocatrici rimasero in campo addirittura. 20:43 Pare che l’inizio sia rinviato, ma si sta giocando sulla BNP Paribas Arena tra Siegemund e Pliskova. 20:34 Sempre meno ai giocatori in campo. Primo precedente tra i due, l’iberico 365 giorni fa era al college in USA! 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin Landaluce che tanto è legato a Rafa Jodar, in 86^ posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

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