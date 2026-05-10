LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo! La fenice di Sanremo sfida il predestinato iberico

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45, i giocatori sono entrati in campo, pronti per l'inizio del match. La partita si svolge sotto una leggera pioggia, che aveva già interessato i precedenti incontri. La sfida vede coinvolti un atleta italiano e uno spagnolo, con i due in attesa di iniziare sul campo centrale. La temperatura e le condizioni meteorologiche sono rimaste stabili, senza ulteriori variazioni durante l'attesa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Giocatori in campo! 20:46 Giocatori nel tunnel! 20:45 Il motivo è la leggera pioggia che era giunta anche prima durante Cocciaretto e Swiatek. Non durò molto e le giocatrici rimasero in campo addirittura. 20:43 Pare che l’inizio sia rinviato, ma si sta giocando sulla BNP Paribas Arena tra Siegemund e Pliskova. 20:34 Sempre meno ai giocatori in campo. Primo precedente tra i due, l’iberico 365 giorni fa era al college in USA! 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin Landaluce che tanto è legato a Rafa Jodar, in 86^ posizione. Chiaramente, essere all’interno della top 100 per Arnaldi è FONDAMENTALE perché lunedì usciranno le classifica buone per Wimbledon.🔗 Leggi su Oasport.it

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