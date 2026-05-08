LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 7-6 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinato
Si conclude la diretta di Matteo Arnaldi che, dopo quasi tre ore di partita, ha sconfitto un avversario di livello e si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La sfida si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 in favore del giovane tennista italiano. La partita ha visto armi pari tra i due giocatori, con Arnaldi che ha reagito dopo aver perso il primo set e ha conquistato il secondo con un tie-break.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa di Matteo ARNALDI, che dopo 2h e 59 minuti di gioco accede al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026. Un saluto sportivo! 14:15 E allora. torna a volare Arnaldi che adesso sfiderà Rafael Jodar in un match up per niente scontato, anche se il pronostico è chiaramente a favore dello spagnolo. In classifica guadagna le briciole, ma questa vittoria (la SETTIMA DI FILA) vale oro! 14:14 Tre ace ciascuno, percentuali al servizio praticamente pari tra i due, che hanno ceduto due volte a testa il servizio. Per raccontarvi l’emotività di De Minaur, ha perso il servizio proprio negli ultimi due giochi al servizio del match.🔗 Leggi su Oasport.it
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