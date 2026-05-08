LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 7-6 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinato

Si conclude la diretta di Matteo Arnaldi che, dopo quasi tre ore di partita, ha sconfitto un avversario di livello e si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La sfida si è conclusa con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 in favore del giovane tennista italiano. La partita ha visto armi pari tra i due giocatori, con Arnaldi che ha reagito dopo aver perso il primo set e ha conquistato il secondo con un tie-break.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa di Matteo ARNALDI, che dopo 2h e 59 minuti di gioco accede al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026. Un saluto sportivo! 14:15 E allora. torna a volare Arnaldi che adesso sfiderà Rafael Jodar in un match up per niente scontato, anche se il pronostico è chiaramente a favore dello spagnolo. In classifica guadagna le briciole, ma questa vittoria (la SETTIMA DI FILA) vale oro! 14:14 Tre ace ciascuno, percentuali al servizio praticamente pari tra i due, che hanno ceduto due volte a testa il servizio. Per raccontarvi l’emotività di De Minaur, ha perso il servizio proprio negli ultimi due giochi al servizio del match.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinato Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che... LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australiano10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 SBAGLIA PRIMA DE MINAUR! Con il rovescio. Non basta il colpo leggendario messo a segno sul 30-30! Arnaldi ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur live, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... leggo.it Super Arnaldi: rimonta De Minaur e vola al prossimo turno degli Internazionali facebook IMPRESA ARNALDI L'azzurro non molla mai e rimonta Alex de Minaur: vittoria in tre set e terzo turno conquistato #Tennis #ATP #IBI26 #Roma #Arnaldi x.com