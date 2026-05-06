LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | reazione dello spagnolo

Al torneo ATP di Roma, lo spagnolo ha commesso un errore in uscita dal servizio, colpendo un dritto completamente fuori misura. La partita tra l'italiano e lo spagnolo si è aperta con il punteggio di 6-3, 0-3 in favore dello sfidante. Seguiremo gli sviluppi di questo match in diretta, con aggiornamenti sulle azioni e sui punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. 1-3 Game Arnaldi. Scappa via il dritto inside in di Munar, che torna ora alla battuta. 40-30 Prima al centro vincente a 213 kmh del ligure. 30-30 Palla corta telefonata dell’azzurro, che si offre al recupero dell’avversario. 30-15 Di poco largo il rovescio incrociato di Arnaldi. 30-0 Servizio e dritto vincente di Matteo. 15-0 A tutto braccio l’iberico manda in rete l’ultimo dritto. 0-3 Game Munar. Servizio e dritto. 40-0 Prima al centro vincente del maiorchino. 30-0 Servizio e smash a segno per lo spagnolo. 15-0 Decolla il dritto inside in di Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnolo Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dominano per ora i serviziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Matteo sfonda con il terzo dritto. LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo Matteo Arnaldi e Jaume Munar. 15:39 Il vincente della ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook