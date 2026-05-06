LIVE Arnaldi-Munar 6-3 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | reazione dello spagnolo

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, lo spagnolo ha commesso un errore in uscita dal servizio, colpendo un dritto completamente fuori misura. La partita tra l'italiano e lo spagnolo si è aperta con il punteggio di 6-3, 0-3 in favore dello sfidante. Seguiremo gli sviluppi di questo match in diretta, con aggiornamenti sulle azioni e sui punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. 1-3 Game Arnaldi. Scappa via il dritto inside in di Munar, che torna ora alla battuta. 40-30 Prima al centro vincente a 213 kmh del ligure. 30-30 Palla corta telefonata dell’azzurro, che si offre al recupero dell’avversario. 30-15 Di poco largo il rovescio incrociato di Arnaldi. 30-0 Servizio e dritto vincente di Matteo. 15-0 A tutto braccio l’iberico manda in rete l’ultimo dritto. 0-3 Game Munar. Servizio e dritto. 40-0 Prima al centro vincente del maiorchino. 30-0 Servizio e smash a segno per lo spagnolo. 15-0 Decolla il dritto inside in di Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it

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