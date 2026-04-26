LIVE Fonseca-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Alle 22:35 si svolge il match tra Joao Fonseca e Rafael Jodar, giocatori che si sfidano nel torneo ATP di Madrid 2026. L'incontro rappresenta il confronto tra un atleta con un percorso ormai consolidato e un giovane emergente che si è recentemente fatto notare. La partita si sta svolgendo in diretta, con i due tennisti in campo da alcuni minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:35 Attesa quindi per il derby della nuova generazione che vede di fronte il talento ormai affermato di Joao Fonseca a quello appena rivelatosi di Rafael Jodar. 22:30 Finita! Vittoria in rimonta di Elena Rybakina ai danni di una rediviva Zheng e accesso in ottavi. Ora Fonseca-Jodar! 21:40 Terzo set per decidere chi vincerà tra la kazaka e la cinese: poi Fonseca-Jodar! 20:47 Zheng-Rybakina 6-4, poi il derby tra le due nuove stelle del tennis! 18:00 Dopo Zheng-Rybakina, che prenderà il via alle 20, Jodar-Fonseca! Buon Pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto intrigante di terzo turno del Masters1000 di Madrid 2026 che vede di fronte Rafael JODAR e Joao FONSECA per un posto in ottavi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

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#Fonseca vs #Jodar Non vedo l’ora di vedere questa partita domani! Chissà se @LuigiAnsaloni vorrà parlarne con me domani in Foot Fault… Per voi chi vince x.com