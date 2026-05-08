LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti
Alle ore 10:58, i giocatori sono entrati in campo per il match tra Arnaldi e De Minaur all'ATP di Roma del 2026. La giornata prevede la presenza di sei italiani: tra le donne, Cocciaretto, Basiletti e Grant, e tra gli uomini, Musetti, Arnaldi e Darderi. La diretta online si aggiorna costantemente per seguire gli sviluppi delle partite in corso.
11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. Ricordiamo la follia ottemperata dall’organizzazione mettendo biglietti per ogni sessione e ogni campo mai sotto i cento euro. Così facendo non si aiuta la pubblica fruizione, anche se visti i risultati non si direbbe. 10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. 10:50 De Minaur viene dalla clamorosa scoppola contro Jodar a Madrid, rivale iberico che potrebbe ripresentarsi in caso di vittoria su Borges, partita che si giocherà in contemporanea. 10:46 Precedente che non promette bene, ma fu giocato sul cemento australiano e finì 6-3, 6-0, 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it
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