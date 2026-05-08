LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Alle ore 10:58, i giocatori sono entrati in campo per il match tra Arnaldi e De Minaur all'ATP di Roma del 2026. La giornata prevede la presenza di sei italiani: tra le donne, Cocciaretto, Basiletti e Grant, e tra gli uomini, Musetti, Arnaldi e Darderi. La diretta online si aggiorna costantemente per seguire gli sviluppi delle partite in corso.

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11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. Ricordiamo la follia ottemperata dall’organizzazione mettendo biglietti per ogni sessione e ogni campo mai sotto i cento euro. Così facendo non si aiuta la pubblica fruizione, anche se visti i risultati non si direbbe. 10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. 10:50 De Minaur viene dalla clamorosa scoppola contro Jodar a Madrid, rivale iberico che potrebbe ripresentarsi in caso di vittoria su Borges, partita che si giocherà in contemporanea. 10:46 Precedente che non promette bene, ma fu giocato sul cemento australiano e finì 6-3, 6-0, 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che... LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australiano10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur alle 11, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ancora 20' e parte il DAY-4 degli Internazionali d'Italia che prevede spettacolo sin da subito: si gioca ... oasport.it Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook Il matuziano Arnaldi esalta il centrale di Roma: batte Munar al terzo set e vola al secondo turno contro De Minaur x.com