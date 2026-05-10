LIVE Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro in campo alle 20 | 30!

Alle 20:30 si gioca in diretta la partita tra Arnaldi e Jodar durante l’ATP di Roma 2026. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. Nel pomeriggio si è disputato un match tra la squadra di Sanremo, chiamata la Fenice, e un avversario di Madrid, definito come il predestinato.

20:14 Partita veramente interessante tra la FENICE di Sanremo e il predestinato di Madrid. Testa di serie numero 32, Jodar ha bruciato le tappe e ha già raggiunto l’ultimo atto a Barcellona e quarti di finale nel torneo di casa. 20:10 E allora, ancora 20' di attesa e sarà tempo di accogliere in campo, sul Centrale del Foro italico, Matteo ARNALDI e Rafael JODAR! 19:52 Piove, ci si ferma sul centrale. Al momento rimangono fuori le giocatrici, ma piove forte! Score di 6-1, 2-0 e totale dominio per Iga Swiatek su Cocciaretto, che peraltro è menomata. 17:55 Conclusa la sessione diurna sul Centrale, alle 19 Cocciaretto-Swiatek e poi Arnaldi! Buon...🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Hurkacz-HanfmannCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar.

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