LIVE Arnaldi-Munar ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Hurkacz-Hanfmann

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:02 è iniziata la partita tra Arnaldi e Munar sul campo di Roma, con l’azzurro in campo dopo l’incontro tra Hurkacz e Hanfmann. La diretta live continua per seguire ogni scambio e aggiornamento sul match del torneo ATP in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar. Appena concluso un lottato primo set tra Hurkacz ed Hanfmann, con il polacco impostosi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’iberico avanti per 3-2. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero sei del torneo capitolino. Appuntamento nel pomeriggio sul Campo Centrale che ospiterà 4 incontri con italiani al via sui 5 in programma.🔗 Leggi su Oasport.it

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