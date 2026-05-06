LIVE Arnaldi-Munar ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Hurkacz-Hanfmann

Alle ore 14:02 è iniziata la partita tra Arnaldi e Munar sul campo di Roma, con l’azzurro in campo dopo l’incontro tra Hurkacz e Hanfmann. La diretta live continua per seguire ogni scambio e aggiornamento sul match del torneo ATP in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Arnaldi-Munar. Appena concluso un lottato primo set tra Hurkacz ed Hanfmann, con il polacco impostosi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’iberico avanti per 3-2. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero sei del torneo capitolino. Appuntamento nel pomeriggio sul Campo Centrale che ospiterà 4 incontri con italiani al via sui 5 in programma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Hurkacz-Hanfmann Notizie correlate LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Tennis, ATP Roma: Arnaldi sfida Munar, diretta gratis su TV8. Il programma; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; La rinascita di Arnaldi parte da Cagliari. LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo CagliariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook Internazionali di Roma in chiaro su Tv8: Domani non prima delle ore 15.00: ARNALDI - Munar #InternazionaliRoma #Tennis #SkySport #Tv8 x.com