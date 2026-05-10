Al secondo set, il tennista italiano riesce a ribaltare il punteggio e a portarsi in vantaggio, dopo aver perso il primo set contro l’avversario straniero. La partita si svolge nel torneo ATP di Roma, con l’atleta azzurro che chiude il secondo set con un colpo vincente di serve e volley, ottenendo così la vittoria nel set. La sfida è ancora aperta e si sta giocando in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARNALDI-JODAR 6-4! ENORMEEEEE SECONDO SET DEL LIGURE! Serve&volley vincente, con la prima in kick per aprirsi il campo. Da manuale. Applausi al ligure, ma anche a Fabio Colangelo che lo ha rimesso al mondo tennisticamente. Le scelte sono molto più ponderate adesso! A-40 Ci ha sentito e l’ha pure messa sulla riga! Forza Matteo! 40-40 Poi però gratuito di dritto, Jodar. Bravo Matteo a non perdere la pazienza in difesa. Ora serve una prima slice in sicurezza per poi aprirsi il campo. 30-40 E vabbe. Questo è un campione, bravo! Dritto inside in a risolvere uno scambio lunghissimo. Chapeau, ha regalato il break prima, ora se lo vuole riprendere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince chiude da campione il 2° set!!

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