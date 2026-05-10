LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 6-4 3-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro scende dal treno una volèe a campo aperto maledetta

Nel match di primo turno all’ATP di Roma, il giocatore italiano ha perso il primo set contro il suo avversario, che ha conquistato il set 6-1. Nel secondo set, l’italiano ha vinto 6-4, portando la partita al momento a 3-3 nel terzo set. Durante il gioco, si è verificata una volée maledetta a campo aperto, mentre Jodar ha messo a segno un dritto inside-in molto efficace.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Devastante dritto inside in di Jodar. 30-15 Prima al centro e benedizione Jodar. 15-15 Super dritto in corsa di contrattacco del ligure. 15-0 Si allunga ed esce il dritto difensivo di Arnaldi. 3-3 Doppio fallo. 30-40 E allora, cattivo rimbalzo che condanna il ligure, Palla break. A Roma ci sono i campi in terra peggiori tra i Masters 1000 su argilla, e non solamente. 30-30 Fortunatissimo Arnaldi, rimane dentro il dritto in palleggio di nulla, poi con lo slice lascia nella terra di nessuno Jodar che si attendeva la smorzata. Sbaglia di dritto! Su! 15-30 Apre subito dopo il servizio Arnaldi, colpisce il rovescio in cross molto velocemente e costringe alla corsa difensiva Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 6-4, 3-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro scende dal treno, una volèe a campo aperto maledetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 20:30!20:14 Partita veramente interessante tra la FENICE di Sanremo e il predestinato di Madrid. LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin... Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Arnaldi-Jodar oggi in TV e streaming: orario e dove vedere il match agli Internazionali d’Italia; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo.