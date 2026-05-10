LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 6-4 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura nessuno si esalti!

Nel match di Roma, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-1 a favore dello spagnolo, che ha ottenuto un break in apertura. Nel secondo set, l'italiano ha risposto vincendo 6-4, portando la partita al terzo set. Attualmente, il punteggio è 1-0 in favore dello spagnolo nel terzo set, con il giocatore italiano in servizio, e il punteggio di 40-0 nel primo gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Slice, dritto di là. 30-0 Rovescio lungoriga a segno dello spagnolo. 15-0 Servizio dritto e due smash Jodar. 2-0 Pauroso rovescio lungoriga a segno di Arnaldi. 40-0 Palla corta a segno. 30-0 Sul nastro si ferma il dritto difensivo di Jodar. 15-0 Servizio, dritto e smash. 1-0 DOOOOPPIO FALLO! Break, calma, calma, calma. Arriva troppo presto, c’è ancora tutto un parziale da giocare. Nessuno si esalti! 30-40 LARGO il rovescio di Jodar. Lo sta portando all’esasperazione! 30-30 CLAAAAAAMOROSO passante di rovescio in spaccata di Arnaldi! 30-15 Passa alla fine Arnaldi dopo che ha tirato un super dritto in corsa lungoriga che Jodar aveva difeso con lo slice corto dalla parte opposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 6-4, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura, nessuno si esalti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ligure conferma il break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto difensivo di Arnaldi. LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin... Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Arnaldi-Jodar oggi in TV e streaming: orario e dove vedere il match agli Internazionali d’Italia; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo.