LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il ligure conferma il break!
Al torneo ATP di Roma, Arnaldi e Jodar si affrontano nel primo turno. Dopo aver perso il primo set 6-1, Arnaldi si aggiudica il secondo 2-1, confermando il break ottenuto nel game precedente. In questa fase del match, entrambi i giocatori scambiano colpi, con alcune palle in rete e altri vincenti. La partita è ancora in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto difensivo di Arnaldi. 15-0 Se ne va il dritto difensivo di Jodar. 2-1 Prima vincente. Se ne va una grossa chance! A-40 Pazzesco, incredibile rovescio di Jodar. Arnaldi ha risposto sulla riga, contro balzo impressionante e vincente, il colpo del torneo! Nooo. 40-40 Metta larga la smorzata Jodar! 40-30 Purtroppo non risponde Arnaldi con il dritto sulla seconda. 30-30 Di poco largo, peccato, il cross di dritto di Arnaldi. 15-30 Altro punto molto spettacolare, con la contro smorzata di Arnaldi ottima ma è stato pregevole anche il lob di Jodar. 0-30 Doppio fallo. Terzo di Jodar. Seconda 0-15 Dai che stecca di dritto Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin...
Leggi anche: LIVE Arnaldi-Jodar 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: show dell’iberico
Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo; Diretta Arnaldi - Jodar (Internazionali BNL d'Italia).