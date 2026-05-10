LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | dura poco il momento di grazie del ligure

Nel torneo ATP di Roma, il match tra Arnaldi e Jodar sta proseguendo con Jodar avanti per 6-1, 4-3. In questa fase, Jodar ha ottenuto un break e si trova a servire per il match. La partita si sta svolgendo con scambi intensi, e Jodar ha conquistato due punti consecutivi, portandosi a 40-15. La sfida sta entrando nella fase decisiva, con Jodar che cerca di chiudere il set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 A quindici Jodar. 40-15 Altra prima, altro punto. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Rimedia con il servizio Jodar. 0-15 Comanda il gioco con il dritto e ottiene il punto Arnaldi! 3-3 Urla Vamos sull’errore in palleggio del ligure Jodar, non proprio il massimo. 30-40 Clamoroso passante in spaccata di rovescio di Arnaldi! 15-40 Doppio fallo sanguinoso. 15-30 A segno la palla corta di Jodar. 15-15 Super cross stretto di dritto dello spagnolo di rovescio in risposta, pazzesco. Arnaldi recupera attorno al paletto ma Jodar la mette nell’angolo opposto. 15-0 Esce il dritto difensivo di Jodar. 3-2 Ace. 40-15 Contro smorzata sul nastro di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: dura poco il momento di grazie del ligure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve il ligure!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Urla Vamos sull’errore in palleggio del ligure Jodar, non proprio il massimo. LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ligure conferma il break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto difensivo di Arnaldi. Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Arnaldi-Jodar oggi in TV e streaming: orario e dove vedere il match agli Internazionali d’Italia; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo.