LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | dura poco il momento di grazie del ligure
Nel torneo ATP di Roma, il match tra Arnaldi e Jodar sta proseguendo con Jodar avanti per 6-1, 4-3. In questa fase, Jodar ha ottenuto un break e si trova a servire per il match. La partita si sta svolgendo con scambi intensi, e Jodar ha conquistato due punti consecutivi, portandosi a 40-15. La sfida sta entrando nella fase decisiva, con Jodar che cerca di chiudere il set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 A quindici Jodar. 40-15 Altra prima, altro punto. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Rimedia con il servizio Jodar. 0-15 Comanda il gioco con il dritto e ottiene il punto Arnaldi! 3-3 Urla Vamos sull’errore in palleggio del ligure Jodar, non proprio il massimo. 30-40 Clamoroso passante in spaccata di rovescio di Arnaldi! 15-40 Doppio fallo sanguinoso. 15-30 A segno la palla corta di Jodar. 15-15 Super cross stretto di dritto dello spagnolo di rovescio in risposta, pazzesco. Arnaldi recupera attorno al paletto ma Jodar la mette nell’angolo opposto. 15-0 Esce il dritto difensivo di Jodar. 3-2 Ace. 40-15 Contro smorzata sul nastro di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it
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