LIVE Arnaldi-Jodar 1-6 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | serve il ligure!
Durante il match tra Arnaldi e Jodar a Roma, il punteggio vede il tennista ligure in svantaggio con un set a zero e in svantaggio nel secondo, con un punteggio di 1-6, 3-2. Sul campo si sono sentite le proteste di Jodar, che ha gridato “Vamos” dopo un errore in palleggio. La partita è stata aggiornata più volte, con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Urla Vamos sull’errore in palleggio del ligure Jodar, non proprio il massimo. 30-40 Clamoroso passante in spaccata di rovescio di Arnaldi! 15-40 Doppio fallo sanguinoso. 15-30 A segno la palla corta di Jodar. 15-15 Super cross stretto di dritto dello spagnolo di rovescio in risposta, pazzesco. Arnaldi recupera attorno al paletto ma Jodar la mette nell’angolo opposto. 15-0 Esce il dritto difensivo di Jodar. 3-2 Ace. 40-15 Contro smorzata sul nastro di Jodar. 40-0 Non fa in tempo ad aprire sul dritto Arnaldi complice la potenza del dritto dell’iberico. 30-0 Ottimo kick di Jodar. 15-0 Servizio e dritto Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ligure conferma il break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto difensivo di Arnaldi.
LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Attenzione ad Arnaldi perché, in caso di vittoria, si porterebbe appena davanti a quel Martin...
Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Arnaldi-Jodar oggi in TV e streaming: orario e dove vedere il match agli Internazionali d’Italia; Arnaldi fa impazzire Roma: De Minaur rimontato e battuto, Matteo si regala Jodar al terzo turno.