LIVE Arnaldi-Jodar 1-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’iberico era 5-0 40-0 al servizio
Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra Arnaldi e Jodar sta proseguendo con Jodar in vantaggio per 5-1. Jodar ha vinto il primo set e conduce con un punteggio di 30-0 al servizio. Durante il gioco, Jodar ha commesso un errore di rovescio, mentre Arnaldi ha risposto con un colpo di dritto che è finito fuori. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sbaglia un comodo passante di rovescio Jodar. 15-0 Fuori la risposta di dritto di Jodar. 5-1 Largo il dritto di Jodar. BREEEAK! Importantissimo. 40-A Con il dritto lungoriga in corsa Arnaldi! 40-40 Rovina tutto Arnaldi. Aveva giocato un rovescio lungoriga super! Peccato poi aver giocato la stop volley invece che una bella volèe lunga e profonda lungoriga. A quel punto Jodar è passato 40-A Ottima risposta stretta di dritto di Arnaldi, non riesce il dritto lungoriga in corsa a Jodar. Palla break, insperata! 40-40 Risposta vincente!! 40-30 Sbaglia di dritto l’iberico. Altra news da lancio principale! 40-15 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break.
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