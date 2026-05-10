LIVE Arnaldi-Jodar 1-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’iberico era 5-0 40-0 al servizio

Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra Arnaldi e Jodar sta proseguendo con Jodar in vantaggio per 5-1. Jodar ha vinto il primo set e conduce con un punteggio di 30-0 al servizio. Durante il gioco, Jodar ha commesso un errore di rovescio, mentre Arnaldi ha risposto con un colpo di dritto che è finito fuori. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sbaglia un comodo passante di rovescio Jodar. 15-0 Fuori la risposta di dritto di Jodar. 5-1 Largo il dritto di Jodar. BREEEAK! Importantissimo. 40-A Con il dritto lungoriga in corsa Arnaldi! 40-40 Rovina tutto Arnaldi. Aveva giocato un rovescio lungoriga super! Peccato poi aver giocato la stop volley invece che una bella volèe lunga e profonda lungoriga. A quel punto Jodar è passato 40-A Ottima risposta stretta di dritto di Arnaldi, non riesce il dritto lungoriga in corsa a Jodar. Palla break, insperata! 40-40 Risposta vincente!! 40-30 Sbaglia di dritto l’iberico. Altra news da lancio principale! 40-15 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 1-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’iberico era 5-0, 40-0 al servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Jodar 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: show dell’iberico LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break. Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo; Diretta Arnaldi - Jodar (Internazionali BNL d'Italia).