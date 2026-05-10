LIVE Alle 21 Barça-Real le ufficiali | Arbeloa con Garcia-Vinicius Out Mbappé

Alle 21 si gioca la sfida tra Barcellona e Real Madrid, con le formazioni ufficiali annunciate: Arbeloa in campo con Garcia e Vinicius, mentre Mbappé non è presente tra i giocatori disponibili. Il tecnico del Barcellona ha perso il padre questa mattina, ma la squadra può già conquistare il titolo di campione di Spagna in caso di risultato positivo o pareggio.

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