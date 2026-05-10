LIVE Alle 21 Barça-Real le ufficiali | Arbeloa con Garcia-Vinicius Out Mbappé
Alle 21 si gioca la sfida tra Barcellona e Real Madrid, con le formazioni ufficiali annunciate: Arbeloa in campo con Garcia e Vinicius, mentre Mbappé non è presente tra i giocatori disponibili. Il tecnico del Barcellona ha perso il padre questa mattina, ma la squadra può già conquistare il titolo di campione di Spagna in caso di risultato positivo o pareggio.
(4-4-2) Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Brahim, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Arbeloa??Mbappé neanche in panchina (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Torres. All. Flick Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick Lo spogliatoio delle Merengues è totalmente alla deriva.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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LIVE Alle 21 Bayern-Real, le ultime: Arbeloa con Bellingham dietro a Mbappé e Vinicius, Kompany con Kane(4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Camavinga, Pitarch; Bellingham; Mbappé, Vinicius.
LIVE Alle 21 Real-City: Arbeloa con Vinicius, Arda Guler e Gonzalo Garcia. Haaland e Semenyo per PepSia Real che City si trovano al 2° posto in Liga e in Premier, dietro a Barcellona e Arsenal.
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