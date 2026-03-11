Alle 21 si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e City al Bernabeu. Nel pre partita, Arbeloa sarà in campo con Vinicius, Arda Guler e Gonzalo Garcia, mentre Haaland e Semenyo sono schierati per il team di Pep. La sfida mette in evidenza le formazioni di entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Sia Real che City si trovano al 2° posto in Liga e in Premier, dietro a Barcellona e Arsenal. Arbeloa è a 4 punti dalla vetta ed è reduce dal successo in extremis sul Celta Vigo. Guardiola è a 7 lunghezze dai Gunners di Arteta e arriva dal successo in FA Cup per 3-1 contro il Newcastle (4-2-2-2) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Cherki, O’Reilly; Haaland, Semenyo. (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Fischietto italiano per Real Madrid-Manchester City: Maurizio Mariani sarà il direttore di gara, assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Real-City: Arbeloa con Vinicius, Arda Guler e Gonzalo Garcia. Haaland e Semenyo per Pep

Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigori

