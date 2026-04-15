Alle 21 si gioca il ritorno dei quarti di Champions League all'Allianz Arena. La formazione madrilena schiera Arbeloa e Bellingham a supporto di Mbappé e Vinicius, mentre la squadra avversaria si presenta con Kompany e Kane in campo. La partita vede entrambe le squadre impegnate a superare il risultato dell’andata, con alcune scelte di formazione che attirano l’attenzione.

(4-3-1-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Camavinga, Pitarch; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa (4-2-3-1): Neuer; Stanisic,Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany A dirigere la gara lo sloveno Slavko Vincic, assistito dai connazionali Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic con David Šmajc quarto ufficiale. Var e Avar gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler. La sfida dell'Allianz Arena sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il ritorno dei quarti attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Bayern-Real, le ultime: Arbeloa con Bellingham dietro a Mbappé e Vinicius, Kompany con Kane

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