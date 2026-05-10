Alle 15 si gioca la partita tra Cremonese e Pisa allo stadio Zini, una sfida importante per entrambe le squadre. La Cremonese cerca punti per mantenere vive le possibilità di salvezza, mentre il Pisa si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolge davanti a un pubblico composto principalmente dai tifosi delle due squadre. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

A dirigere il match ci sarà Giovanni Ayroldi, assistenti Luigi Rossi e Marcello Rossi, quarto uomo Collu. Al Var Gariglio, Avar Pezzuto. (3-5-2) Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Lleris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark (4-4-2) Audero; Terraciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli Vardy. Allenatore: Marco Giampaolo La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn a partire dalle ore 14:30, oltre che con la cronaca testuale su Gazzetta.it.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Cremonese-Pisa: le ultime sulla sfida dello Zini

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LIVE Alle 18.30 Cremonese-Lazio: le ultime sulla sfida dello Zini (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli.

LIVE Alle 18.30 Pisa-Bologna: le ultime sulla sfida in Toscana(4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguez.