Ragazzo di 16 anni accoltellato alla pancia a Fondi | fermato un 14enne per tentato omicidio

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Perché dimenticate sempre l’esistenza di questo ragazzo Che è pari talento con Kimi Ps. Kimi ok pilota bravo, talentoso ecc ecc, ma ammettiamo che è mooooolto agevolato dall’auto che guida al momento. x.com