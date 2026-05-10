Lite tra candidati sindaco durante la processione a Trentola Ducenta | il parroco interviene per riportare la calma
Durante la processione per il Santo Patrono a Trentola Ducenta, si è verificato un alterco tra il sindaco uscente e un candidato sfidante davanti a numerosi fedeli e cittadini. L’incidente si è verificato in pubblico, vicino al percorso della processione, e ha richiesto l’intervento del parroco per calmare gli animi e riportare la situazione alla calma. Nessuna informazione è stata resa nota sulle motivazioni dello scontro.
Il sindaco uscente e un suo sfidante hanno litigato davanti a tanti fedeli e cittadini durante la processione per il Santo Patrono. Ci è voluto l'intervento del parroco per riportare la calma.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Trentola Ducenta, lite tra i candidati sindaci Apicella e Griffo durante la processione di San MicheleClima sempre più teso a Trentola Ducenta, dove la campagna elettorale entra nel vivo e si accende anche durante momenti religiosi e simbolici per la...
SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola DucentaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta.