Lite tra candidati sindaco durante la processione a Trentola Ducenta | il parroco interviene per riportare la calma

Durante la processione per il Santo Patrono a Trentola Ducenta, si è verificato un alterco tra il sindaco uscente e un candidato sfidante davanti a numerosi fedeli e cittadini. L’incidente si è verificato in pubblico, vicino al percorso della processione, e ha richiesto l’intervento del parroco per calmare gli animi e riportare la situazione alla calma. Nessuna informazione è stata resa nota sulle motivazioni dello scontro.

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