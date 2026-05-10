Lite fuori da un ristorante Giovane ferisce un agente Arrestato un 23enne

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti in via Borsellino a Reggio, dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite scoppiata tra alcuni clienti di un ristorante. Durante gli interventi, un giovane ha ferito un agente. Un uomo di 23 anni è stato arrestato in seguito all’accaduto. La situazione si è conclusa con il fermo del responsabile e il trasporto dell’agente ferito in ospedale.

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Gli agenti della squadra Volanti della questura di Reggio sono intervenuti nella notte fra venerdì e sabato in via Borsellino, dove era stata segnalata una furiosa lite fra gli avventori di un ristorante. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato un cassonetto rovesciato e alcuni cocci di bottiglia, segni della zuffa che era appena terminata. Gli agenti hanno così iniziato a identificare tutti i presenti, per poter ricostruire quanto appena accaduto. Uno dei presenti, però, ha iniziato a opporsi al controllo, mostrandosi insofferente e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. I poliziotti hanno quindi deciso di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite fuori da un ristorante. Giovane ferisce un agente. Arrestato un 23enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donoratico, minaccia un coetaneo con un coltello durante una lite fuori dal ristorante: giovane denunciatoUn giovane italiano è stato denunciato dalla polizia di Cecina con le accuse di porto di oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire generalità,... Firenze: lite fuori da discoteca nella notte, 23enne feritoFIRENZE – La notte scorsa, 11 aprile 2026, in via Pratese a Firenze è scattato l’allarme per una lite fuori da una discoteca.