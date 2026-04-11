Firenze | lite fuori da discoteca nella notte 23enne ferito

Nella notte tra 11 e 12 aprile 2026, in via Pratese a Firenze, è scoppiata una lite davanti a una discoteca. Durante l’alterco, un giovane di 23 anni è stato ferito e sono intervenuti le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle cause del diverbio è stato reso noto.

FIRENZE – La notte scorsa, 11 aprile 2026, in via Pratese a Firenze è scattato l’allarme per una lite fuori da una discoteca. Un 23enne senegalese è rimasto ferito in maniera lieve. Dopo la segnalazione al 118, sul posto è intervenuta un’ambulanza e successivamente anche una volante. La vittima, al culmine di una lite con tre persone, sarebbe stato colpito con una gomitata da uno di essi con il quale aveva un rapporto di conoscenza. Il 23enne non ha ancora presentato denuncia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: lite fuori da discoteca nella notte, 23enne ferito Leggi anche: Incidente a Chieri nella notte, auto finisce fuori strada: morto un 23enne Nasconde nella borsa 150 euro di spazzolini elettrici, fermata da un carabiniere fuori servizio. Denunciata 23enneBen occultati all'interno della borsa della giovane, sono stati rinvenuti diversi spazzolini elettrici a marchio "Oral-B" Paga un solo euro alla...