Trump attacca l’Italia | ‘Non c’era quando ne avevamo bisogno’

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano ha rivolto dure critiche all’Italia, affermando che non si fosse presente quando gli Stati Uniti avevano bisogno di supporto. La sua presa di posizione arriva dopo la visita di un senatore statunitense nel paese europeo, alimentando nuove tensioni tra le due nazioni. Restano aperte possibilità di ridurre la presenza militare statunitense in Italia, secondo quanto riportato da fonti ufficiali.

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Il presidente americano Donald Trump rilancia le tensioni con Roma dopo la visita di Marco Rubio. Rimane aperta l’ipotesi di ridurre la presenza militare Usa in Italia Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpha lanciato un duro affondo contro l’Italia durante una telefonata conViviana Mazza,la giornalista delCorriere della Sera. “L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei.E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”, ha dichiarato Trump, riferendosi alle discussioni internazionali sulla sicurezza nelloStretto di Hormuze all’eventuale coinvolgimento italiano in future missioni navali. Una dichiarazione che riapre interrogativi sugli equilibri strategici tra Washington e gli alleati europei, in un momento segnato dalla crisi mediorientale e dalle tensioni con l’Iran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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