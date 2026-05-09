Il presidente americano ha rivolto dure critiche all’Italia, affermando che non si fosse presente quando gli Stati Uniti avevano bisogno di supporto. La sua presa di posizione arriva dopo la visita di un senatore statunitense nel paese europeo, alimentando nuove tensioni tra le due nazioni. Restano aperte possibilità di ridurre la presenza militare statunitense in Italia, secondo quanto riportato da fonti ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump rilancia le tensioni con Roma dopo la visita di Marco Rubio. Rimane aperta l’ipotesi di ridurre la presenza militare Usa in Italia Il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpha lanciato un duro affondo contro l’Italia durante una telefonata conViviana Mazza,la giornalista delCorriere della Sera. “L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei.E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”, ha dichiarato Trump, riferendosi alle discussioni internazionali sulla sicurezza nelloStretto di Hormuze all’eventuale coinvolgimento italiano in future missioni navali. Una dichiarazione che riapre interrogativi sugli equilibri strategici tra Washington e gli alleati europei, in un momento segnato dalla crisi mediorientale e dalle tensioni con l’Iran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump attacca l’Italia: ‘Non c’era quando ne avevamo bisogno’

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Trump attacca anche la Meloni. Italia non rinnova accordo difesa con Israele

Notizie correlate

Leggi anche: Trump attacca l’Italia: “Non c’era quando ne avevamo bisogno. Spostare le truppe? Ci sto ancora pensando”

Trump attacca la Nato: «Non c’era quando avevamo bisogno e non ci sarà in futuro»L’incontro tra Donald Trump e Mark Rutte non è andato benissimo, a giudicare dal post pubblicato dal presidente Usa su Truth dopo il faccia a faccia...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppe; Trump vs Papa Leone XIV: Tajani, Salvini e Schlein prendono posizione; Trump attacca ancora Leone XIV, Rubio a Roma per ricucire con il Papa e l’Italia; La frattura fra Trump e l'Italia: dagli attacchi al Vaticano alla rottura con Meloni.

Trump torna all’attacco dopo l’incontro tra Meloni e Rubio: L’Italia non c’era quando avevamo bisognoAll'indomani dell'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, Donald Trump è tornato ad attaccare il governo italiano: L'Italia ... fanpage.it

Trump attacca di nuovo l’Italia, l’avviso a Meloni: Non ci saremo per loroIl presidente degli Usa Trump ha nuovamente attaccato l’Italia, commentando un articolo sul divieto di utilizzo della base di Sigonella ... quifinanza.it

Un Leone libero A dodici mesi dall’elezione, sfugge alle categorie: un Papa agostiniano, che governa ascoltando e costruendo comunione, tra pace liturgica, nomine e Concistori. Trump lo attacca, ma lui risponde: «Non ho paura» di @LoBertocchi x.com

L'improvviso cambio di rotta di Trump su un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz è arrivato dopo le critiche degli alleati reddit