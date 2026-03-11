Il governo ha dichiarato che la crisi in Iran rappresenta una delle più complesse degli ultimi decenni, coinvolgendo sicurezza, economia e interessi italiani ed europei. Il ministro ha precisato che il governo non è complice di decisioni altrui né si trova in isolamento. La situazione viene descritta come una crisi di grande portata, che richiede azioni ponderate e responsabili.

La crisi in Medio Oriente «investe la sicurezza, l’economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa, tra le più complesse degli ultimi decenni che ci impone di agire con lucidità e serietà». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, nelle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonchè sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Meloni: governo non complice di decisioni altrui né isolato «Qui non c'è un governo "complice" di decisioni altrui - ha proseguito la premier - né tantomeno un governo 'isolatò in Europa, e nemmeno un governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere sui cittadini, le famiglie e le imprese italiane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Meloni: "La crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni. Il Governo non complice di decisioni altrui né isolato"

Il discorso integrale di Meloni in Parlamento sulla crisi in medio orienteIran ma anche Ucraina e sanzioni alla Russia, costi dell'energia e riforma dell'Ets, competitività e difesa, immigrazione. Cosa ha detto la premier a Camera e Senato in vista del Consiglio europeo del ... ilfoglio.it

Meloni afferma che potrebbe aumentare le tasse alle singole aziende che speculeranno sui prezzi a seguito dell'attacco di Usa e Israele all'Iran. Peccato che la norma con cui il Governo dovesse disporre un tale aumento rischia di essere incostituzionale. P.S. x.com