Meloni | La crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni Il Governo non complice di decisioni altrui né isolato
Il governo ha dichiarato che la crisi in Iran rappresenta una delle più complesse degli ultimi decenni, coinvolgendo sicurezza, economia e interessi italiani ed europei. Il ministro ha precisato che il governo non è complice di decisioni altrui né si trova in isolamento. La situazione viene descritta come una crisi di grande portata, che richiede azioni ponderate e responsabili.
La crisi in Medio Oriente «investe la sicurezza, l’economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa, tra le più complesse degli ultimi decenni che ci impone di agire con lucidità e serietà». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, nelle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonchè sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Meloni: governo non complice di decisioni altrui né isolato «Qui non c'è un governo "complice" di decisioni altrui - ha proseguito la premier - né tantomeno un governo 'isolatò in Europa, e nemmeno un governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere sui cittadini, le famiglie e le imprese italiane. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Articoli correlati
Giorgia Meloni: "Crisi in Medio Oriente tra le più complesse, ma il governo non è complice di decisioni altrui"Articolo in aggiornamento Voglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una...
Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietà – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio...
Tutto quello che riguarda Meloni La crisi in Iran tra le più...
Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, videomessaggio del Presidente Meloni; Meloni sulla crisi in Medio Oriente: Non dilaghi. Su Trump è lite Tajani-Conte; Crisi in Medio Oriente, il Presidente Meloni presiede un nuovo vertice a Palazzo Chigi; Crosetto e Meloni al Colle. Quirinale: crisi grave. Governo: Momento più difficile ultimi decenni.
Crisi in Medio Oriente, Meloni: non siamo isolati in EuropaLe comunicazioni della premier in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente ... italiaoggi.it
Il discorso integrale di Meloni in Parlamento sulla crisi in medio orienteIran ma anche Ucraina e sanzioni alla Russia, costi dell'energia e riforma dell'Ets, competitività e difesa, immigrazione. Cosa ha detto la premier a Camera e Senato in vista del Consiglio europeo del ... ilfoglio.it
#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook
Meloni afferma che potrebbe aumentare le tasse alle singole aziende che speculeranno sui prezzi a seguito dell'attacco di Usa e Israele all'Iran. Peccato che la norma con cui il Governo dovesse disporre un tale aumento rischia di essere incostituzionale. P.S. x.com