Meloni | Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni serve serietà – Il video

Il primo ministro ha annunciato di voler riferire al parlamento e confrontarsi con le forze politiche sulla crisi in Medio Oriente, descrivendola come una delle più complesse degli ultimi decenni. Ha sottolineato l'importanza di agire con serietà di fronte a una situazione che coinvolge diverse nazioni e interessi nella regione. La comunicazione è avvenuta tramite un video pubblicato dall’Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Voglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, in apertura delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

