L’Italia che non entra mai nell’inquadratura

Per molti anni, le immagini della distribuzione della ricchezza in Italia hanno mostrato una scena chiara: al centro si trovano le fasce più abbienti, mentre in basso si vedono le aree meno ricche e in alto si nota una sorprendente mancanza di rappresentanza di popolazioni con redditi elevati. Questa rappresentazione evidenzia le differenze tra le diverse aree sociali, creando una panoramica della società italiana che si concentra principalmente sulle zone centrali e periferiche.

Per anni la fotografia della ricchezza in Italia è stata così: nitida al centro, confusa in basso, sorprendentemente vuota in alto. Una foto che abbiamo guardato tutti, convinti che fosse completa. Una foto che ci siamo abituati a considerare “la realtà”. Non per malafede. Per abitudine. Perché siamo un Paese che ha imparato a guardare dove la terra brucia: nelle fabbriche che chiudono, nei quartieri che si svuotano, nei bilanci familiari che non tornano mai. È un riflesso antico, quasi istintivo: misurare il Paese partendo da chi sta sotto, da chi fatica, da chi tiene insieme la giornata con le mani e con la testa. Poi, un giorno, qualcuno ha deciso di alzare lo sguardo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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US families contest Italian law restricting citizenship by descent in highest court

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