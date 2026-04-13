All’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, nel reparto di geriatria, si stanno utilizzando interventi assistiti con animali. Questi interventi sono stati avviati recentemente e stanno mostrando risultati che vengono considerati molto positivi. La presenza di animali nelle cure degli anziani si inserisce in un percorso di supporto che coinvolge il personale medico e i pazienti.

Firenze, 13 aprile 2026 – All’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, nel reparto di geriatria, gli interventi assistiti con animali stanno dando risultati molto positivi. Il progetto, promosso e finanziato dal Rotary Club Bagno a Ripoli con il contributo del District Grant del Distretto 2071, prosegue a vele spiegate, con l’intento di migliorare il benessere complessivo dei pazienti, valorizzare il lavoro degli operatori sanitari e garantire, allo stesso tempo, la piena tutela degli animali coinvolti. “È un modello di cura che guarda alla persona nella sua interezza – spiega la presidente del Rotary Club Bagno a Ripoli, Patrizia Angiolini – e che trova fondamento nelle più recenti evidenze scientifiche in ambito geriatrico e riabilitativo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando gli animali aiutano gli anziani nelle cure. L’esempio di Ponte a Niccheri

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