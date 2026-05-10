A Palazzo Corsini al Prato si svolge un nuovo ciclo di eventi organizzato da Mascarade Opera. Il programma include due serate, il 13 e il 14 maggio, dedicate alla musica lirica. Tra gli artisti presenti, figura il mezzosoprano Marina Prudenskaya, artista nota a livello internazionale per le sue interpretazioni nel mondo dell'opera. La stagione continua con altri appuntamenti previsti nelle prossime settimane.

Prosegue la stagione di eventi di Mascarade Opera con due appuntamenti speciali che, il 13 e 14 maggio, porteranno a Palazzo Corsini al Prato una delle grandi voci della scena lirica internazionale: il mezzosoprano Marina Prudenskaya. Il primo appuntamento è mercoledì (orario 14,30-17) con ’ The Mascarade Masterclass Series ’, una masterclass pubblica tenuta da Marina Prudenskaya insieme a Julia Lynch, pianista e direttrice artistica di Mascarade Opera. Protagonisti dell’incontro saranno i cantanti del Mascarade Opera Emerging Artists Programme, guidati in un lavoro approfondito su tecnica vocale, stile, interpretazione e relazione musicale. Un’occasione rara per assistere da vicino al percorso artistico che dà forma alla performance, entrando nel cuore del processo creativo operistico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lirica a Palazzo Corsini. La star Marina Prudenskaya

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