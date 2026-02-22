Nuovo traghetto elettrico per Marina e Porto Corsini | costerà 6 milioni di euro Renderlo gratis? Non è sostenibile

Il progetto del nuovo traghetto elettrico tra Marina e Porto Corsini ha un costo di 6 milioni di euro, a causa delle tecnologie avanzate necessarie. La realizzazione richiederà tempi lunghi, poiché bisogna attendere l’approvazione del bando di gara. Il Comune ha escluso la possibilità di offrire il servizio gratuitamente, ritenendo questa soluzione non sostenibile nel lungo termine. La scelta di investire sull’imbarcazione punta a ridurre l’inquinamento e migliorare i collegamenti.

In Consiglio comunale il confronto con Start Romagna. Si attende il bando per il nuovo traghetto che, in precedenza, era andato deserto. La flotta bus romagnola? "Una delle più giovani in Italia" Il nuovo traghetto per Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà elettrico e costerà 6 milioni di euro, ma i tempi sono lunghi e si dovrà attendere comunque l'uscita del bando. La flotta di autobus romagnola sarebbe invece tra le più giovani in Italia. Sono questi alcuni degli elementi emersi mercoledì pomeriggio durante l'audizione in commissione comunale a Ravenna del presidente e del direttore di Start Romagna, Andrea Corsini e Angelo Erbacci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sospensione di due ore per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto CorsiniMercoledì 11 febbraio il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini non sarà in servizio dalle 9 alle 11 del mattino.

In arrivo per il 2028 un nuovo traghetto elettrico tra Marina di Ravenna e Porto CorsiniIl mezzo richiederà un investimento da 6 milioni. In programma anche l'aggiunta di nuovi bus e l'elettrificazione del deposito ... ravennaedintorni.it

